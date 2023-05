F1 GP Miami 2023 | Alonso | “Sono emozionato Ora ho un team che crede in me”

(Di sabato 6 maggio 2023) “, è stata una buona qualifica. Abbiamo provato diverse soluzioni di assetto che non hanno funzionato. Poi siamo tornati indietro. Il bilanciamento della vettura, ora, è perfetto, adesso ilin me e ho a disposizione una macchina che funziona. Noncambiato io rispetto agli anni scorsi, ora ho una macchina che va”. Lo ha detto il pilota dell’Aston Martin, Fernando, dopo le qualifiche del GP diin cui ha ottenuto la seconda posizione in griglia: “E’ piacevole guidare nelle curve a bassa velocità cheinsidiose. Ci vuole fiducia per attaccare in questa pista che è molto scivolosa. Tra l’altro dobbiamo tenere d’occhio il meteo perché dicono che domani piova”. SportFace.

- Il Gran Premio di, quinta tappa del mondiale di F1, ha visto Sergio Perez conquistare la pole position, ma a fare rumore è l'errore di Charles Leclerc , che per la seconda volta in due giorni mette contro il ...- Ancora un grave errore di Charles Leclerc a, dove il monegasco mette nuovamente contro il muro la sua Ferrari , stavolta in qualifica. F1, la griglia di partenza PRIMA FILA 1. Sergio Perez (Red Bull) 2. Fernando Alonso (Aston ...Alla vigilia della sua partecipazione agli Internazionali BNL d'Italia, Samsonova ha parlato ... Da quest'anno Madrid e Roma si giocano su due settimane come Indian Wells e. Le giocatrici si ...

Nelle qualifiche del GP di Miami Miami Charles Leclerc è stato la variabile inattesa. Dopo un tentativo che lo aveva messo quasi in pole (se non fosse stato per l’errore sul finale), il monegasco ...Sergio Perez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Miami, quinto round del Mondiale 2023 di Formula 1. Il messicano della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:26.841 e ha ...