F1 | Fernando Alonso | “Avevo un ottimo bilanciamento | il team crede in me e nelle mie capacità”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Miami, quinto round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista della Florida l’esito finale è stato inevitabilmente condizionato dalla bandiera rossa a poco più di un minuto e trenta dal termine, causata dall’uscita di pista del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il ragazzo del Principato, che stava spingendo molto forte nell’ultimo tentativo, è incappato in un errore in curva-6, perdendo il posteriore della macchina, replicando quanto già era accaduto nel corso della FP2. Un brutto errore per Charles, che partirà in settima posizione in grigla domani. Un crash con sospensione annessa del time-attack, come detto, e di conseguenza a sorridere sono stati Sergio Perez, in pole-position su Red Bull,(Aston Martin) e Carlos Sainz (Ferrari) nella top-3, mentre Max Verstappen scatterà dalla nona casella ...