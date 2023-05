F1 | cosa è successo a Charles Leclerc a Miami | incidente e Ferrari distrutta – VIDEO

(Di sabato 6 maggio 2023)non può certo festeggiare al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato della Florida, ritagliato attorno all’Hard Rock Stadium, il portacolori della, infatti, ha chiuso in anticipo il suo venerdì, andando a sbattere in conclusione della FP2. Fino a quel momento il pilota monegasco aveva messo in mostra una SF-23 buona sul giro secco, mentre era più in difficoltà nella simulazione di passo gara. Max Verstappen ha fatto segnare il miglior crono della sessione pomeridiana in 1:27.930 precedendo le due. Secondo Carlos Sainz con un distacco di 385 millesimi, quinditerzo a 468. Ma, come detto, proprio nel momento clou, è ...

Ancora sulla malattia: 'Il cancro non è unache ho; è unache sono. Me l'ha spiegato bene ... Gli scrittori postcoloniali, che hanno avutonon nella loro lingua originaria ma in ...Dice che se non avesse avuto la campagna elettorale a cui pensare, 'sarebbequello che ... E ancora: 'Il cancro non è unache ho; è unache sono. Me l'ha spiegato bene il medico che ......ricevuto parecchie richieste di risarcimento per diritti d'autore relative a brani diche ...e scoraggiare altri querelanti Non è meglio pagare un piccolo risarcimento e chiudere lì la". ...

Belgrado, studente spara a scuola e fa una strage. Cosa è successo Skuola.net

«Mi dà energia la convinzione che, col nostro impegno, le cose prenderanno una piega migliore» confida la star. A 85 anni è più attiva che mai al cinema e nelle cause sociali ...La celeberrima "Mano de Dios", quella dell’indimenticato Diego Armando Maradona, è arrivata dal cielo anche a Nonantola Difficile crederlo, ma sembrerebbe proprio di sì. Almeno finché non si troverà ...