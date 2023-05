F1 | Christian Horner | “Verstappen e Perez liberi di gareggiare tra di loro | Checo dovrà reggere 23 gare”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023)analizza la situazione interna al team Red Bull nel corso delle delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato della Florida, ritagliato attorno all’Hard Rock Stadium, le due monoposto di Milton Keynes hanno dimostrato di essere pronte, come sempre, a fare la voce grossa. Per questo motivo ci attendiamo un altro duello interessante tra Maxe Sergioche, per il momento, stanno monopolizzando la casella delle vittorie in questo campionato e, soprattutto, la classifica generale. Arrivati a Miami il campione del mondo mantiene sempre la prima posizione, ma il suo compagno di scuderia messicano è distante solamente 6 lunghezze, dopo l’ottimo weekend di Baku. Interpellato sull’argomento il team principal ...