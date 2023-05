(Di sabato 6 maggio 2023) Mancano solo quattro giornate alla fine della Eredivisie 2022-23 e ilnon aspetta altro che la matematica per festeggiare il suo sedicesimo titolo di campione d’Olanda. L’invece è in lotta con Emmen, Volendam, Vitesse e Fortuna Sittard per evitare gli spareggi ma almeno è ormai sicuro di non retrocedere direttamente. La squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e

Excelsior Rotterdam-Feyenoord (domenica 07 maggio 2023 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Feyenoord kan zondagmiddag voor de zestiende keer in de clubhistorie kampioen van Nederland worden. Dan zijn de Rotterdammers wel afhankelijk van PSV, dat niet mag winnen op bezoek bij Sparta Rotterda ...Terwijl het elders in Rotterdam al behoorlijk borrelt, is het op Spangen deze dagen een oase van rust. Sparta kan vanavond tegen PSV een grote rol spelen in de ontknoping van de titelstrijd, maar op H ...