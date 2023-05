Estate 2023 a Fiumicino | stagione balneare al via dal 13 maggio Regole e divieti

(Di sabato 6 maggio 2023)al via anche sul litorale di. Il sindaco uscente, Esterino Montino, ha firmato l’ordinanza con tutte leper la, che anche quest’anno avrà inizio a metà, più precisamente il 13 (lo scorso anno iniziò il 14), per concludersi il 24 settembre. “In tale periodo devono funzionare le strutture balneari”, precisa l’ordinanza. Essendo ancora in corso i lavori per la realizzazione della diga soffolta a Fregene, l’ordinanza prevedealla balneazione che saranno comunicati di volta in volta “con successivi provvedimenti secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori”. Al di fuori della...

Il trasferimento nei locali di un ex magazzino di proprietà della Caritas, ristrutturato grazie a un finanziamento provinciale, è avvenuto già la scorsa, mentre ora si è svolta l'inaugurazione ...Dall'del 2019 i bambini dell'asilo Sant'Elia " dopo una serie di sopralluoghi da parte dei tecnici comunali assieme alla dirigente scolastica Valentina Grohovaz in diversi edifici scolastici ...E, soprattutto ogni(ma è un qualcosa segnalato anche in altri periodi), quelli che restano si rendono partecipi del problema "movida". Si denunciano atti di vandalismo, un uso di alcool che ...

Meteo: l’Estate 2023 ecco quando potrebbe arrivare, col primo vero caldo Meteo Giornale

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Rai 1 nel day after della festa Scudetto: E' uno Scudetto che può far bene a tutto il sud "Il sud è una parte importantissima per un'Italia ...FOLLONICA - «Strade sicure, una richiesta che viene dagli adulti, ma anche da molti ragazzi e ragazze che non si sentono più sicure al rientro dal lavoro ...