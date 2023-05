' Esplosioni in Crimea' Filorussi | ' attivata l' antiaerea'

Questa mattina nellaoccupata si sono verificate diverse. Lo riferiscono i media ucraini che citano i canali Telegram locali, nei quali sono stati pubblicati video girati presumibilmente da residenti ......41 Russia, lo scrittore Prilepin è in gravi condizioni 11:59 Lo scrittore nazionalista russo Prilepin ferito in un'autobomba 10:18 Filorussi: "in, attivata antiaerea" 09:26 La ...Una dellepotrebbe avere provocato un breve incendio, anche se non è chiaro se i droni ... Che la Russia sia stata l'iniziatrice dello scontro, prima con l'occupazione dellae delle ...

Blitz, raid ed esplosioni: in Crimea tensione alle stelle ilGiornale.it

Mosca, 6 mag. (Adnkronos/Dpa) - E' rimasto ferito nell'esplosione della sua auto lo scrittore nazionalista russo Zakhar Prilepin, mentre il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...