Errori e disattenzioni degli adulti spesso causa di avvelenamento da farmaci nei bimbi

(Di sabato 6 maggio 2023) Dal pediatra Italo Farnetani il decalogo per prevenire l'assunzione involontaria o sbagliata di medicinali Pillole lasciate in bella vista o un medicinale scambiato per un altro e somministrato erroneamente. A farne le spese sonoi bambini, che possono finire in ospedale per intossicazione da assunzione accidentale di. Secondo il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario all’Università Ludes, che ha elaborato i dati con un monitoraggio di alcuni anni di tali incidenti, “in due casi su tre (il 65% del totale) i minori avevano ingeritodi propria iniziativa, adella disattenzione, disordine e incuranza, ma uno su tre era stato vittima di somministrazioni sbagliate di medicinali da partecome ...