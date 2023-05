Enea Bastianini ancora out | ecco il sostituto a Le Mans

(Di sabato 6 maggio 2023) Defezione prolungata in Ducati. La MotoGP dovrà fare a meno della Bestia anche nel prossimo weekend (12-14 maggio) per colpa dell’infortunio alla spalla patito durante la Sprint Race di Portimao. È stato lo stessoa parlare della sua problematica fisica che lo renderà indisponibile anche in questa nuova tornata del Motomondiale 2023. Chi sostituirà il centauro italiano ex Gresini Racing nella tre giorni dedicata al Gran Premio di Francia? Il supplente sarà Danilo Petrucci di Barni Racing Team, squadra marcata Ducati che disputa il campionato di Superbike. È Danilo Petrucci il supplente diin Ducati per il GP Francia (Credit foto – pagina Facebook)“Sono dispiaciuto di non poter partecipare al GP di Francia a Le...

...- Jorge Lorenzo (Yamaha) 2017 - Maverick Vinales (Yamaha) 2018 - Marc Marquez (Honda) 2019 - Marc Marquez (Honda) 2020 - Danilo Petrucci (Ducati) 2021 - Jack Miller (Ducati) 2022 -(...salterà anche il Gp di Francia, in programma a Le Mans nel weekend dal 12 al 14 maggio. Il pilota riminese " al primo anno su Ducati ufficiale " non ha ancora recuperato dalla frattura ...Il calvario dinon può ancora dirsi concluso. L'infortunio alla spalla, con tanto di frattura della scapola dopo la caduta nella prima Sprint dell'anno a Portimao, non è del tutto superato. Pertanto, ...

Danilo Petrucci sulla Desmosedici di Enea Bastianini a Le Mans! Come un deja vu, ma è tutto vero! MOW

Enea Bastianini deve ancora rimandare il suo rientro in pista. Il pilota romagnolo della Ducati salterà anche il GP Francia MotoGP per recuperare ...Barcellona è una pista che Danilo Petrucci conosce bene, avendo conquistato un podio in MotoGP. Il ternano è tornato a pennellare le curve del Montmelo questo fine settimana per la prima volta in sell ...