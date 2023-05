Emanuela Orlandi | il fratello Pietro | «A mio figlio è stato impedito di mostrare allo stadio lo striscione con la foto della zia»

Commenta per primo È stato protagonista di un'imprevista disavventura nel pre gara di Roma - Inter Dakota, figlio di Pietro e nipote di. Come raccontato dallo stesso Pietro sui social, al giovane infatti non è stato permesso di portare all'Olimpico uno striscione della Roma con in mezzo ...A denunciarlo è il fratello di, in un post su Facebook Lo striscione con la foto diche il nipote Dakota voleva portare allo stadio in occasione della partita Roma - Inter è stato bloccato all'ingresso dell'Olimpico. A denunciarlo è il fratello di, Pietro ...La fotografia di, la ragazza scomparsa a Roma 40 anni fa e sulla cui sorte ancora si indaga, non può entrare allo stadio Olimpico. È la decisione di "polizia e piani alti" che in serata hanno fermato ...

