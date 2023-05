Elly Schlein | ' Siamo a fianco di Cgil | Cisl e Uil per i diritti dei lavoratori'

Lo ha detto la segretaria del Pd,, nella giornata indetta da Cgil, Cisl e Uil a Bologna 'Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti'. "Approvare il 1 maggio, per la Festa dei ...'Decreto insufficiente e non strutturale' Arrivata in Piazza Maggiore nel corso della manifestazione, la leader del Pdha parlato del decreto lavoro approvato 'Il governo ha approvato 'il 1 maggio, giorno di festa e di lotta per lavoratrici e lavoratori, un decreto che prevede il taglio del cuneo fiscale, ...appare di nuovo in piazza. La segretaria del Pd ha partecipato alla manifestazione dei sindacati a Bologna, in piazza Maggiore, e ha dato addosso al governo, non distendendo i toni dopo l'...

Saviano su Elly Schlein: "Armocromia Solo l'inizio del massacro". E attacca De Luca: "Un comico che ha piazzato i figli" La7

Nel tentativo di ricostruire un dialogo con la sinistra operaia, Elly Schlein si è presentata a Bologna ma la sua presenza è stata duramente contestata ...Forza Italia (FI), the centre-right party founded by Silvio Berlusconi and now a government coalition partner, also aspires to be a point of reference for centre-left Democratic Party (PD) voters who ...