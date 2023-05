Elisa Maietti | morta a 33 anni per un' emorragia cerebrale dopo il parto | mobilitazione per la piccola Alice

(Di sabato 6 maggio 2023) Sono stati già raccolti in poche ore quasi diecimila euro. La colletta serve per, per il suo futuro.è nata giovedì mattina (4 maggio 2023, ndr) e la sua mamma di 33...

ha partorito la sua primogenita a Ferrara e poi è morta per una complicazione sopraggiunta dopo il parto: un' emorragia cerebrale . Studentessa 21enne trovata morta negli alloggi ...Tragedia all'ospedale di Cona , dove nel pomeriggio di giovedì 4 maggio, una neo mamma,, 33 anni, è morta dopo aver partorito la piccola Alice, a causa di un'emorragia cerebrale improvvisa che non le ha lasciato scampo. Stando a quanto si apprende, il parto si sarebbe ...

Chi era Elisa Maietti, morta dopo il parto a Ferrara: raccolta fondi per la piccola Alice il Resto del Carlino

