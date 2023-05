Eliminato Amici 22 | semifinale | Wax svela di aver litigato con Maria De Filippi durante i casting | il retroscena

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 6 maggio 2023)22,: chi uscirà? In attesa delle anticipazioni e gli spoiler, vi raccontiamo un recente. QuandoDeaveva annunciato la nuova classe di22, aveva giàto didiscusso con Wax. Ieri, nel corso del daytime, il cantante ha raccontato in dettaglio cosa è accaduto. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.