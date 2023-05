Elezioni amministrative | Elly Schlein è attesa al varco delle roccaforti rosse soprattutto in Toscana

Leggi su tpi

(Di sabato 6 maggio 2023) Brutta insidia quella di trovarsi attaccati l’etichetta di roccaforte rossa nel 2023. In una politica in cui il voto per appartenenza è venuto meno da tempo, in cui sempre più italiani scelgono chi votare di volta in volta, il concetto stesso di roccaforte elettorale è sempre più aleatorio e la contendibilità si basa su altri elementi. Se a questo aggiungiamo che la geografia elettorale italiana ha subito profondi cambiamenti che hanno portato la sinistra a perdere terreno in molte aree d’Italia e guadagnarne in primis nei centrigrandi città, è sempre più difficile tracciare un confine per le regioni. Certo è che immaginare questo concetto senza inserirvied Emilia-Romagna risulta difficile, ma è anche vero che trovarsi tale etichetta addosso nella politica di oggi rischia di essere causa di grandi delusioni. Anche ...