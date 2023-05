Elezioni a Latina e Terracina | il vescovo ai fedeli | “Astenersi non è moralmente accettabile”

(Di sabato 6 maggio 2023)– In queste ore, ildi, Mariano Crociata, ha inviato una lettera ai parroci dei Comuni della Diocesi diin cui si terranno le prossimeamministrative. Si tratta dei Comuni di, Bassiano, Roccagorga, Sonnino e. Nel suo messaggio, che i Parroci dovranno trasmettere ai loro, il monsignor Crociata affronta il tema della partecipazione del cristiano alla vita pubblica e politica della comunità civile. Di seguito il testo della lettera: Cari confratelli,domenica 14 maggio prossimo si terranno lenei Comuni delle vostre parrocchie. Colgo questa occasione per ricordare che la nostra fede e l’appartenenza ecclesiale non sono estranee alle nostre responsabilità di buoni ...

...3) i cittadini italiani che potranno esprimere il proprio voto nella prossima tornata di... Treviso, Sondrio, Brescia, Imperia, Siena, Massa, Pisa,, Ancona, Brindisi, Teramo, Catania, ...2007 " In Francia il ballottaggio tra Ségolène Royal e Nicolas Sarkozy per le... governatore locale ottomano, nel 1916) Santi di oggi San Giovanni evangelista a PortaSanta Benedetta ...E per farlo senza comunisti era necessario che non vincessero le. L'ossatura robusta della ... Lo ha fatto il vescovo dimonsignor Mariano Crociata. Con una lettera a tutti i parroici e ...

Latina, le elezioni e il bisogno di chiuso AlessioPorcu.it

In Sicilia e Sardegna si voterà il 28 e il 29 maggio (eventuale ballottaggio domenica 11 e lunedì 12 giugno). Alleanze alla prova con l’incognita astensionismo, in continua crescita nelle ultime consu ...Un appello ad andare a votare. Il vescovo di Latina Mariano Crociata ha inviato una lettera ai Parroci dei Comuni della Diocesi di Latina in cui si terranno le prossime elezioni amministrative. Si tra ...