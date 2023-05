Effetto Napoli L’economia del calcio in diretta a partire dalle 16 30 video

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 maggio 2023) Trasmissione in16.30, su Wall Street Italia, Nicolo Porro.it e su tutti i nostri canali social. Con @Riccardo Maria Monti (presidente Triboo), @Alan Friedman (Giornalista esperto di economia), @Lapo De Carlo (direttore di Radio Nerazzurra), @Dario Donato (Giornalista Mediaset), @Domenico Giordano, massimo esperto di comunicazione in rete e sui social; e con la Partecipazione straordinaria di @Gennaro Montuori (detto Palummella) storico capo dei tifosi delai tempi di Maradona. Del quale parlerà tanto in un film che sta per uscire e tante altre srpese in. Vi aspettiamo a16.30. L'articolo proviene da Nicola Porro.