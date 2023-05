Edoardo Tavassi finge di rubare una borsa e l’arresto | il video virale

Doveva essere una tranquilla giornata di divertimento per gli ex Gf Vip Micol Incorvaia ed, che insieme a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno deciso di fare una gita al parco divertimenti di Gardaland . Ma quello che doveva essere un venerdì di relax per i vipponi è ...Una scampagnata di relax e divertimento si è trasformata in una giornata movimentata. Quanto successo ade Micol Incorvaia , ex concorrenti dell'ultima edizione del GFVip che, insieme a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli , hanno deciso di trascorrere una gita al parco divertimenti di ...Doveva essere una tranquilla giornata di divertimento per gli ex GFVip Micol Incorvaia ed, che insieme a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno deciso di fare una gita al parco divertimenti di Gardaland . Ma quello che doveva essere un venerdì di relax per i vipponi è ...

Edoardo Tavassi arrestato: lo scippo a Micol Incorvaia e il furto dai tavoli in diretta social. Cosa è success leggo.it

Doveva essere una tranquilla giornata di divertimento per gli ex Gf Vip Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che insieme a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno deciso di fare una gita al ...Edoardo Tavassi ha scatenato le polemiche sui social per via di un gesto frainteso dal popolo del web. Ecco cosa è successo.