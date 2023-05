Ecofuturo festival 2023 | bonus edilizi e cessione del credito | ma anche rinnovabili e comunità energetiche La sintesi della terza giornata

(Di sabato 6 maggio 2023)del, mae economia circolare. Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel corsodell’, ildelle eco tecnologie. Nel corsomattinata è intervenuto Riccardo Fraccaro, già sottosegretario di Stato che ha ribadito come senza ladel, le persone meno abbienti non riusciranno a fare interventi di efficientamento energetico necessari non solo economicamente, macome contributo nella lotta contro il riscaldamento globale. Presente ...

Ieri si è svolta la seconda giornata ad, ildelle eco tecnologie. Si è parlato di agroecologia e rinnovabili, mobilità sostenibile, biometano e transizione energetica. Tra gli eventi speciali la presentazione ...Al via la nuova edizione di, ildelle eco tecnologie, in programma fino al 6 maggio presso la Città dell'Altra economia a Roma nel quartiere di Testaccio (ex mattatoio). Il claim di questa decima ...'Sono un'amica die non potevo mancare per dare supporto a questoche si concentra su chi fa innovazione ecologica e tecnologica insieme, quindi, cerca di innovare a livello di sviluppo, di trovare ...

Ecofuturo Festival 2023, dall’agricoltura che elimina la CO2 alla pulizia dei bacini contro la… Il Fatto Quotidiano

SAN BENEDETTO – Western CO. ha presentato, durante il suo evento “Evoluzione tecnologica delle rinnovabili”, presso la “Città dell’altra economia” nel ...Ieri si è svolta la seconda giornata ad Ecofuturo Festival, il festival delle eco tecnologie. Si è parlato di agroecologia e rinnovabili, mobilità sostenibile, biometano e transizione energetica. Tra ...