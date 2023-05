“Eccoli | sono usciti” Re Carlo III e Camilla fuori da Buckingham Palace | le prime foto prima dell’incoronazione ufficiale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) Tutto pronto per l’incoronazione diIII e, con lui, della regina consorte. Alle 12 ora italiana andrà in scena la cerimonia formale e religiosa antica più di mille anni, con un alto valore simbolico e politico di proiezione dell’immagine della monarchia e della Gran Bretagna. Ed è per questo che l’intero evento – il nome in codice è “operazione Globo” – è studiato nei minimi dettagli, per essere allo stesso tempo solenne e festa popolare. ReIII è uscito da, da dove è partita la processione per l’Abbazia di Westminster.hanno passato ieri la notte nella loro residenza privata di Clarence House, dopo il ricevimento offerto a. Leggi anche: “Accadrà dopo ...