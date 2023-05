Ecco Evenepoel per la prima volta in Rosa | anche Nibali applaude

Remcotrionfa nella prima tappa del Giro 2023 (crono Fossacesia Marina - Ortona): eccolo sul podio indossare per la prima volta la Maglia ...... ma ci sarà anche Eurosport, canale visibile per gli abbonati Sky e DAZN ,nel dettaglio cosa ... inclusi il campione del mondo Remcoe Annemiek van Vleuten ospiti dell'ultima puntata (...Alle porte del 106esimo Giro d'Italia, il belga della Soudal Quick - Step, Remco, ha parlato in piazza della Rinascita a Pescara per la 'Team Presentation'.le sue parole: 'Per me è importante essere al via del Giro d'Italia. Un grande piacere esserci con una ...

Giro d’Italia 2023, crono Fossacesia Marina-Ortona: Remco Evenepoel vince ed è maglia rosa Corriere della Sera

Ciclismo, Giro d'Italia 2023: le classifiche generali aggiornate tappa per tappa, la situazione per maglia rosa, maglia azzurra, maglia ciclamino, maglia bianca ...Il primo responso è arrivato. Ha preso il via quest'oggi, 6 maggio, l'edizione 2023 del Giro d'Italia. La Corsa Rosa ha avuto nella cronometro di 19,6 km da Fossacesia Marina a Ortona, in provincia di ...