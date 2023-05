Ecco come sto adesso | Leao rompe il silenzio dopo il gelo di San Siro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) "Sto bene, nulla di grave": Rafaelha risposto così ai cronisti all'uscita da Sanil match e la vittoria dei rossoneri con la Lazio. A un certo punto della partita l'infortunio diha fatto temere il peggio ai tifosi del Milan, già con la testa alla Champions. Il portoghese è uscitopraticamente dieci minuti dall'inizio della partita per un problema all'inguine. Un fatto che ha messo in allarme tutti soprattutto per via della semifinale di Champions League contro l'Inter, con l'andata che si giocherà mercoledì sera. L'apprensione è stata tanta, anche perché il rischio per la squadra è di rimanere senza uno dei suoi giocatori migliori. Prima di, in realtà, anche il tecnico rossonero Stefano Pioli ha provato a rassicurare tutti ...