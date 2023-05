È Napoli la “Capitale europea dei giovani 2023”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 maggio 2023) Il riconoscimento annuale come “dei’” è stato conseguito da una città italiana. “-Città italiana dei”. I criteri seguiti riguardano non solo le politiche perseguite a favore delle nuove generazioni e le opportunità offerte loro per farsi strada nella vita. Questo risultato è stato assicurato dalla partecipazione al progetto ‘Onlife’ dal Comune di, che ha dimostrato di creare una città inclusiva e adatta ai, seguendo gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite,. Quali le modalità che hanno portato al successo?: cultura e creatività, movida e legalità, ambiente e spazi pubblici, competenze e lavoro. Il commento in Wine e Food di Angela Piaccione: ...