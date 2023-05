“È diversa | si è rifatta” Tina Cipollari | il pubblico di UeD nota subito il ‘cambiamento’

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 maggio 2023)” nell’ultima puntata andata in onda di UeD. Venerdì 5 maggio, come sempre dalle ore 14,45 e su Canale 5, Maria De Filippi ha chiuso la settimana e dato appuntamento a lunedì. Manca poco ormai al gran finale e ilnon vede l’ora di conoscere le scelte dei due tronisti in carica, Nicole e Luca. Le ultime registrazioni di questa stagione saranno incentrate proprio su di loro, chiamati a svelare il nome della persona con la quale intendono costruire un percorso fuori dallo studio di UeD. Tra l’altro è notizia di poco fa che Maria De Filippi,, Gianni Sperti e tutti i protagonisti presto andranno in vacanza. Prestissimo: il programma va in pausa anticipatamente rispetto al solito, si legge su Tv Blog, di ben due settimane. Questo per ...