È caccia all' uomo che ha sequestrato e violentato la 16enne a Latina

(Di sabato 6 maggio 2023) Èall'che nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 maggio 2023 avrebbe rapito e abusato di unache si era appartata insieme al fidanzato a bordo di una minicar nella zona diScalo. Gli inquirenti sono sulle tracce di Dragos Daniel Marcu, rumeno di 31 anni, in Italia senza...

... "La Russia tira bombe al fosforo su Bakhmut" 2023 - 05 - 06 17:51:40 Il sospettato'attentato a ...abbiano tirato giù un ipermissile Kinzhal (pugnale) lanciato dai russi probabilmente da un...Il settimanale di Artribune sul mercato dell'arte Nome Email Presa visione dell' presto consenso'invio della newsletter Origine Qual è il tuo rapporto con la natura e come si integra con la tua ...... si inizierà con la tradizionale sfilata dalla parrocchia'oratorio alle 20 di domenica 3 ... quindi via alladel più peloso di contrada!", ha specificato l'organizzatore Massimiliano Torresi. ...

Latina, caccia all'aggressore dei due fidanzati. La madre del ragazzo: «Quell'uomo fumava crack e loro ci hanno parlato. Poi li ha inseguiti» Corriere Roma

Giallorossi e nerazzurri sono a caccia di punti fondamentali per conquistare il pass per la prossima Champions League ...Leggi su Sky Sport l'articolo Formula 1, GP Miami: le qualifiche in diretta live dagli Usa. Libere 3 alle 18.30 ...