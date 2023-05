Due palestinesi uccisi in un’operazione dell’esercito israeliano in Cisgiordania | “Erano gli autori di un attacco armato in una colonia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Altra giornata di sangue in, dove nella mattinata di sabato altri duesono statinel corso dinel campo profughi di Tulkarem. Secondo il ministero della Sanità locale citato dall’agenzia Wafa, le due vittime sono Samer Salah Al-Shafei (22 anni) e Hamza Jamil Khreyoush (22). I due, da quanto si apprende, sono arrivati in ospedale feriti da colpi di arma da fuoco “al petto, al collo e all’addome”. L’esercito di Tel Aviv ha spiegato che le due persone uccisegli esecutori di unavvenuto pochi giorni fa ad Avnei Hefetz, insediamento ebraico dove è stato ferito un civile. In riferimento all’agguato citato dalle forze di ...