Droga dalla Campania al Molise | un arresto della Squadra Mobile

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoal. Ladi Campobasso ha fermato sulla Statale 17, nel territorio di Sepino, due autovetture, ognuna con solo il conducente a bordo, dirette verso il capoluogo, incolonnate a breve distanza l’una dall’altra. Al momento del controllo entrambi i conducenti non hanno saputo dare motivazioni convincenti sulla loro presenza inconfermano però di viaggiare insieme anche se in veicoli diversi. Dai primi accertamenti è emerso che i due uomini , di origini napoletane, avevano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e, considerato il l’atteggiamento sospetto, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e nelle due auto. Uno dei due ...