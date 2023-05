‘Disperazione’ | Gary Neville infuria contro i proprietari della Premier League per la stagione dei licenziamenti

Leggi su justcalcio

(Di sabato 6 maggio 2023) Sito inglese:ha rimproverato iper la loro disponibilità a licenziare gli allenatori in questa, indicando “alcune delle decisioni calcistiche più folli mai viste”. I commenti disono arrivati ??mentre il Leeds minacciava la retrocessione (si apre in una nuova scheda) si è separato da Javi Gracia dopo appena 12 partite in carica all’inizio di questa settimana e ha nominato Sam Allardyce, il terzo allenatorecampagna. Southampton (si apre in una nuova scheda)Chelsea (si apre in una nuova scheda) e Tottenham (si apre in una nuova scheda) hanno anche licenziato due boss in questa, con un totale record di 15 cambi di panchina in tutta la ...