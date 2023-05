DIRETTA F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | Verstappen subito in fuga | Leclerc e Perez inseguono

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 18.54 Magnussen si porta in ottava posizione a 1.292 e si mette davanti a Sainz che è in pista e si lancia con le gomme soft.sono ancora ai box 18.53e Alonso migliorano in ogni settore. Il messicano chiude in 1:28.639 e rimane terzo a 670 millesimi, Alonso 1:28.812 quarto a 843 18.51 Hamilton migliora ma è sesto a 1.231 da, mentre Russell è ottavo alle spalle anche di Sainz. 18.50migliora ed è 1:28.626 ma rimane a 657 millesimi da, in seconda posizione. 18.49 Le Ferrari si preparano a rilanciarsi sempre con le soft, mentre colpisce il terzo posto di Alonso 18.48implacabile! Record in ogni settore ed è 1:27.969!!!!!!! 672 ...

GP: libere 3 in: Segui il live timing delle FP3 del GP di: 18.34 Ocon inaugura le libere 3 Il pilota della Alpine è il primo a far segnare un riscontro cronometrico, segnando un tempo ...01:30 [F1] - Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato allascritta della terza sessione di prove libere del Gran Premio di, quinta tappa del Mondiale 2023 di F1. Ferrari alla ricerca del passo - gara Dopo le pole e i podi di Baku la Ferrari ...

