DIRETTA F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la FP3 | sarà Verstappen contro tutti?

18.17 Carlos Sainz, invece, sembra in una versione migliore rispetto a 7 giorni fa in Azerbaijan. Lo spagnolo ha chiuso con il secondo la FP2 e oggichiamato ad una importante crescita a livello di feeling per non fallire le importantissime qualifiche 18.14 Passando alle Ferrari, Charles Leclerc proverà a ripartire dal pre-incidente di ieri. Il monegasco ha fatto vedere una SF-23 non impeccabile, ma pronta alla battaglia sul giro secco. Sul fronte del passo gara, invece, il distacco nei confronti delle Red Bull appare ancora notevole nonostante il nuovo fondo portato per l'occasione 18.11 Qualche difficoltà in più per il suo vicino di box Sergio Perez. Il messicano non ha approcciato al weekend della Florida come avvenuto a Baku e sta provando a risalire la china. Bene sul passo gara, ma ...