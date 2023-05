DIRETTA F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | alle 18 30 le FP3 | la Ferrari prova a rincorrere la Red Bull

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 17.45 Buonasera e benvenuti a! Tra 45 minuti esatti prenderà il via il sabato del GP di, quinto appuntamento del Mondiale di F1. ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI CHARLES LECLERC LEWIS HAMILTON: SI ALLONTANA IL RINNOVO CON MERCEDES Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP– Numeri e statistiche GPBuona sera e bentrovati allaLIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul circuito della Florida le squadre lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista del time-attack odierno e della gara di ...