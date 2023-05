Dimarco e Lukaku | l’Inter passa 2-0 a Roma e centra il terzo posto Ora è a un punto dalla Lazio

... il sabato della 34ma giornata sorride al Milan (2 - 0 alla Lazio) ed all'Inter, che espugna l'Olimpico con lo stesso risultato (reti di), aspettando lo scontro diretto tra Atalanta ...AGI - L'Inter ha battuto la Roma 2 - 0 all'Olimpico e si porta in zona Champions al quarto posto della classifica a pari punti con la Juventus. I nerazzurri in rete conal 33mo eal 74esimo. L'allenatore nerazzurro lascia inizialmente in panchina Mkhitaryan, Dzeko, Lautaro e offre alcuni indizi su quella che potrà essere la formazione dell'euroderby. ...Decisive le reti diche permettono ad Inzaghi di toccare quota 63 punti e di staccare i giallorossi (ora a - 5). L'allenatore nerazzurro lascia inizialmente in panchina Mkhitaryan, ...

Roma-Inter risultato 0-2: Gol di Dimarco e Lukaku Corriere della Sera

