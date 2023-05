Diletta Leotta | quando partorisce e come si chiamerà la figlia? Ultime news sulla conduttrice incinta

(Di sabato 6 maggio 2023) La modella e presentatrice sportivaè al centro del gossip perché èdel suo amato fidanzato Loris Karius! La giovane coppia è innamoratissima e i genitori non vedono l’ora di conoscere la loro prima. Le domande sono tante:partorirà? Hanno già scelto il nome? Oggi la presentatrice sarà ospite a Verissimo e racconterà alcuni dettagli a Silvia Toffanin, siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo in anteprimasua gravidanza!gravidanza diha annunciato la sua gravidanza con grande sorpresa di tutti e tutte le sue fan. Dopo la lunga storia con Can Yaman, ...

è tornata a Verissimo , stavolta in dolce attesa della sua prima bambina. Più bella che mai, il salotto di Silvia Toffanin ha fatto da scenario a un'intervista intima e dolcissima con ...' Un amore inaspettato, tutto è stato molto veloce e naturale. Sono felicissima, è stato un colpo di fulmine'. Cosìsul compagno Loris Karius , portiere tedesco in forza al New Castle e con il quale aspetta una figlia . 'All'inizio è stato uno choc, non era preventivata la gravidanza. Poi mi sono ...Ma i social si dividono (e la attaccano) L'intervista disi è confidata nel salotto di Silvia Toffanin dove ha detto: 'Ho conosciuto Loris ad un evento ed è stato un ...

Diletta Leotta, ormai al quinto mese di gravidanza, ha deciso di condividere sui suoi canali social una foto da Ibiza, dove si trovava in compagnia del fidanzato Loris Karius.Diletta Leotta racconta del momento in cui ha detto a Loris di essere incinta, durante la Vigilia di Natale e parla del suo sogno di avere una famiglia num ...