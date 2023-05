Diletta Leotta nel mirino di Fabrizio Corona | Tutto questo grasso in eccesso su Instagram non c' è

si confida a Verissimo con Silvia Toffanin. In dolce attesa, la giornalista sportiva ha parlato di questo particolare momento della sua vita: 'All'inizio è stato uno choc, non era ...è tornata a Verissimo , stavolta in dolce attesa della sua prima bambina. Più bella che mai, il salotto di Silvia Toffanin ha fatto da scenario a un'intervista intima e dolcissima con ...E la prima ad entrare in studio per essere intervistata è stata, la quale ha parlato della sua gravidanza e di questo periodo incantevole. Ad un certo punto la conduttrice ha rivelato ...