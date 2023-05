Diletta Leotta e lo shock della prima gravidanza | Nascerà il giorno del mio compleanno

(Di sabato 6 maggio 2023) 'Sono rimasta incinta dopo pochi mesi , non era preventivato. All'inizio è stato uno, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella'. Ospite a 'Verissimo',...

'Sono rimasta incinta dopo pochi mesi , non era preventivato. All'inizio è stato uno shock , poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella'. Ospite a 'Verissimo',parla per la prima volta in televisione della sua gravidanza , svelando che il parto è previsto a Milano e che la bimba dovrebbe nascere ad agosto : 'Il termine è il 16, il giorno del ...Leggi Anchee lo 'shock' della prima gravidanza: 'Nascerà il giorno del mio compleanno' Leggi Anche Natalia Mastrota parla dei suoi genitori: 'Mi sarebbe piaciuto vederli insieme una ...Silvia Toffanin , dopo aver intervistato, ha chiamato in studio la coppia composta da Bianca Atzei e Stefano Corti . Difatti questi ultimi hanno colto l'occasione per parlare dei loro primi mesi da genitori. Ad un certo punto ...

La conduttrice si racconta a pochi mesi dalla nascita della sua bimba, frutto dell'amore per il portiere del Newcastle Loris Karius ...Diletta Leotta e la sua storia d'amore con Loris Karius a Verissimo: "Ho capito subito che eravamo compatibili" ...