Diffidati Milan-Lazio | i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Lecce

(Di sabato 6 maggio 2023) Archiviato il successo contro il Sassuolo, lava a caccia di altri tre punti contro ilnel match del Giuseppe Meazza valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di un vero e proprio match-point per i, che hanno l’occasione di blindare la zona Champions League. Indella prossima partita contro il, la formazione guidata da Maurizio Sarri dovrà stare attenta ai cartellini gialli: nella lista deifigurano Matteo Cancellieri e Luis Alberto che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara contro i giallorossi. SportFace.

... Nessuno: Banda, Colombo, Gendrey INFORTUNATI: NessunoSQUALIFICATI: Nessuno: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw INFORTUNATI: Ibrahimovic Lesione del gemello mediale del ...... diversi i ballottaggi anche in vista della partita di Champions contro il. Dovrebbe ... I giocatori squalificati, infortunati ein Serie A: la lista degli ...... multato anche per 5.000 euro, che ieri è contro ilè stato espulso e ha "al 50' del secondo ... Paredes della Juventus, Singo del Torino e Zortea del Sassuolo, che erano tuttie hanno ...

Verso Milan-Lazio: 5 diffidati rossoneri a rischio Spezia Milan News

A San Siro va in scena il big match tra i rossoneri di Pioli e i biancocelesti di Sarri: in palio punti pesanti per un posto in Champions League ...Sono ben cinque i calciatori del Milan diffidati nel match di questa sera contro la Lazio. Si tratta di Kjaer, Kalulu, Thiaw, Rebic e Pobega (infortunato): nel caso in cui ...