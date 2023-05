“Difendiamo la Costituzione | questo governo vuole stravolgerla” Parte dalla Sicilia l’appello dei cittadini – Il testo integrale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Nel documento/appello per la difesa e l’attuazione della, che da sempliciabbiamo sottoscritto in occasione del 25 aprile, constatiamo che, con ilpiù di destra della storia dell’Italia repubblicana, ci troviamo di fronte a un “disegno di restaurazione autoritaria sul piano socio-economico, istituzionale e culturale, che punta, più o meno esplicitamente, a stravolgere la nostra”: dal decreto anti-rave alla regolamentazione delle ONG;dichiarazione dello stato di emergenza per gli sbarchi al decreto che restringe la protezione speciale per i migranti;manovra di bilancio al DEF;riforma fiscale non progressiva agli incentivi all’evasione;cancellazione del reddito di cittadinanza alla ...