“Dialisi | è un altro regalo di De Luca ai privati | peggiorata assistenza”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta Regionale della Campania ha approvato in queste ore la Delibera numero 189 in materia di modifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di emoin regime ambulatoriale. Tre paginette di atto normativo che hanno una sola sintesi: peggioramento della qualità dell’nei confronti dei pazienti e possibilità di aumento dei profitti per le strutture private accreditate”. Così in una nota congiunta a firma di Fp CGIL, UIL e FPL NURSIND. “Il riassunto – scrivono – è presto fatto: da un lato le strutture potranno ridurre il numero di personale infermieristico presente in servizio per ogni turno. Si passa da un minimo di 3 infermieri per 9 pazienti (media 0,33) ad un minimo di 1 infermiere ogni 5 pazienti (media 0,2). Inoltre la direzione sanitaria ...