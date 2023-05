Dentro la prigione delle purghe di Putin | a Lefortovo l’Urss non sembra mai finita

Leggi su tpi

(Di sabato 6 maggio 2023) È difficile sovrastimare il significato che occupa nell’immaginazione russa il carcere di, dove è detenuto il reporter statunitense Evan Gershkovich. Progettato per intensificare il senso di isolamento e disperazione nei prigionieri, fu eretto nel 1881 a est di Mosca dallo zar Alessandro III e prende il nome da Francois Le Fort, nobiluomo ginevrino del XVII secolo, consigliere dello zar Pietro il Grande. Ma le origini del luogo restano in gran parte avvolte nel mistero, come ad esempio il motivo per cui l’ala dei detenuti sia a forma di “K”. Ritenuto dai bolscevichi un penitenziario modello, fu solo con l’arrivo dell’era sovietica che il posto acquisì una propria fama a causanumerose violenze ed esecuzioni avvenute al suo interno a partire dagli anni ’30, durante il periodoGrandidi Iosif ...