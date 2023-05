Decreto Fuortes in salsa francese | l’Italia chiede indietro la Gioconda

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 6 maggio 2023) Al direttore - Non amo Giuseppe Conte. Ma il fatto che, nel giorno in cui l’Oms dichiara la fine della pandemia, l’ex premier sia stato aggredito da un No vax offre buone ragioni per ricordare che durante la pandemia Conte sia stato dalla parte giusta. Punto.Mara Arrini Sottoscrivo. E grazie. Al direttore - Come nel passato quelli che non sapevano leggere e scrivere erano alla mercé degli istruiti, bisogna imparare a pensare per non essere sudditi del pensiero degli altri. Imparare a valutare per non essere soltanto oggetto di valutazione. Imparare a calcolare per non essere soltanto calcolati da Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple. Imparare a prevedere per non essere soltanto strumento della previsione degli algoritmi. Imparare a immaginare il futuro per evitare che per noi lo immagini soltanto l’intelligenza artificiale. In altre parole, viviamo in un tempo in cui il sol ...