Davide Donadei e Chiara Rabbi | la versione di un influencer | “Chiamato da una coppia in pieno delirio”

Giulio Raselli è stato tirato in mezzo nella relazione frae Chiara Geme perché - secondo la ricostruzione - l'ex vippone temerebbe un flirt fra i due. Giulio Raselli: 'Sono quattro giorni che non si sa più nulla di lei e questo non va ...... ex tronista di Uomini e Donne , ha pubblicato una serie di Ig Stories parlando di una coppia nata sempre del dating show di Maria De Filippi: quella formata da Chiara Rabbi e. Uomini ...E' Giulio Raselli a denunciare la situazione raccontando di essere preoccupato per Chiara Rabbi che starebbe subendo delle forti pressioni psicologiche dal suo ...

Giulio Raselli (ex U&D): «Davide Donadei e Chiara Rabbi, è delirio di coppia. Lui sta facendo pressione psicol leggo.it

Nel corso delle ultime ore Giulio Raselli ha fatto una vera e propria rivelazione choc su Davide Donadei e Chiara Geme: ecco cosa sta succedendo ...Poche ore fa l'ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei è intervenuto sui social dopo i rumors su lui e l'ex.