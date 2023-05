David di Donatello a Enrico Vanzina | la vedova del fratello contro la giuria | Avete avvilito la memoria di Carlo

'Cara giuria del, con la stessa superficialità che conferisce questo premio, avete emarginato un grande protagonista, un autore della commedia all'italiana, avvilendone la memoria non avendogli ..." Con le mie figlie abbiamo appreso di come l'Accademia deldisi sia già dimenticata di Carlo Vanzina , mio marito, il loro papà. Dare un premio a suo fratello e non un riconoscimento a Carlo è stato un gesto di ingratitudine verso un regista ...... edizione dei Premidi. 'È sceneggiatore, produttore, regista e scrittore di romanzi di successo, un cinefilo liberal, colto e fulmineo nel trafiggere i vizi e le manie del costume ...

David di Donatello, premio speciale a Enrico Vanzina

