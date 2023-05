Daniele Silvestri | fuori il singolo Tutta | nel Disco X feat con Giorgia | Fulminacci

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 6 maggio 2023)pubblica ilche anticipa ilX al cui interno ci saranno moltitra cui quelli contorna con(Epic Records / Sony Music Italy), il nuovodisponibile da oggi, venerdì 5 maggio, in radio e su tutte le piattaforme digitali e annuncia la pubblicazione del suo nuovo albumX, in uscita il prossimo 9 giugno, e già in pre-order da oggi (https://bio.to/X). Il decimodi inediti diè una “X”, “X” come dieci, ma anche come “incognita”, qualcosa di non meglio specificato o in qualche modo ...