Dallo speciale per l’incoronazione di Carlo al ricordo di Lucio Dalla | la tv del 6 maggio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023) Per la prima serata in tv, sabato 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “rena”. Dall’Arena di Verona,Conti e Fiorella Mannoia, conducono una serata dedicata anel decennale della sua scomparsa. Nel corso dell’evento, alcuni fra iri artisti del panorama nazionale renderanno oal grande cantautore bolognese, cimentandosi nell’esecuzione dei suoi brani più famosi. RaiDue alle 21 trasmetterà “TG2 Post – Incoronazione diIII d’Inghilterra“. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Quinta Dimensione Il futuro è già qui”, il programma di approfondimento e divulgazione scientifica condotto da Barbara Gallavotti. Un viaggio per raccontare, con un linguaggio ...