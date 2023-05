DallArenaLucio | stasera su Rai 1 omaggio a Lucio Dalla con un cast unico | ospiti e anticipazioni

(Di sabato 6 maggio 2023)Rai 1 manda in onda: ecco glie ledell'Un grande evento musicale celebrerà la memoria di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi., 6 maggio, in prima serata su Rai 1 alle 21.25, andrà in onda, uno spettacolo che renderàal talento diattraverso meravigliose note. Lo straordinariodi, riunito nell'incantevole cornice dell'Arena di Verona, interpreterà alcune delle sue più belle canzoni, creando un'atmosfera unica di festa e celebrazione. L'evento sarà condotto ...

Un grande evento musicale celebrerà la memoria di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi., 6 maggio, in prima serata su Rai 1 alle 21.25, andrà in onda, uno spettacolo che renderà omaggio al talento di L ucio Dalla attraverso meravigliose note. Lo straordinario cast ...Stando alle anticipazioni e al comunicato ufficiale, ecco gli artisti (non in ordine ufficiale di uscita, la scaletta non è ancora disponibile) che ricorderanno Lucio Dalla, a 11 anni dalla sua ...INTRATTENIMENTO Su Rai Uno dalle 21.25. Una grande festa nel nome della musica di ... IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 43 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - QUARTO GRADO 00:52 - ...

DallArenaLucio, stasera in tv la serata evento per Lucio Dalla: anticipazioni, ospiti e scaletta Today.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Replica dello show all'Arena di Verona omaggio a Lucio Dalla che verrà ricordato da alcune delle voci più belle del panorama musicale italiano.