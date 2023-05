Dal Napoli campione una lezione di imprenditoria | il segreto è imparare dagli errori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Mi sono fermato per ventiquattro ore, svuotato, esausto, la stessa sensazione che si prova dopo aver superato un esame difficile all’università. Scarico di adrenalina accumulata in tanti anni ho voluto evitare di fare riflessioni che, sebbene giustificate, erano le uniche ricercate dai media: le emozioni di una città e di un popolo magari condite da qualche luogo comune, quando non caratterizzate da mancanza di approfondimento. Le mie e le nostre emozioni, quelle dei napoletani, non si possono spiegare. Sono vissute e basta. Mi sono piuttosto soffermato, dopo una notte di festeggiamenti, in una sorta di rewind del film di questi diciotto anni di presidenza De Laurentiis, sulle ragioni del successo di questo modello di azienda. E mi sono chiesto: “se dovessi scegliere solo una tra le tante motivazioni analizzate nel mio ultimo libro A scuola da De Laurentiis (Ultra Edizioni), su quale ...