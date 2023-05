Dal decreto Lavoro alla rottamazione quater | arriva l' ufficialità | le novità della settimana

(Di sabato 6 maggio 2023) Il testo delè stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio e da ieri, 5 maggio 2023, è in vigore. Sono molte le misure che sono state approvate. Dall' assegno di inclusione , che dal ...

... che completa l'operatività per la misura previstaCessioni. I soggetti interessati dovranno utilizzare la nuova funzione "Ulteriore rateazione" . Articolo originale pubblicato su ...La nomina del commissario, volutaGoverno, è prevista da un articolo delsul Pnrr, recentemente convertito in legge, al fine di velocizzare la realizzazione delle opere ed acquisire ..."Con ilche abbiamo fatto il primo maggio, crediamo di aver posto delle condizioni per migliorare il ... specialmente per chi arrivareddito di cittadinanza. E dall'altra parte un sistema ...

Il Fondo sovrano annunciato da Meloni entrerà nel decreto Made in Italy - MilanoFinanza News Milano Finanza

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il governo Meloni punta a frammentare i sindacati e a indebolire le tutele per i lavoratori. Il leader Cgil deve tenere il fronte compatto, mentre la segretaria Pd colma i vuoti a sinistra ...