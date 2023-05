Da Roma a Varese ad Avellino | la caccia al napoletano in tutta Italia Libero

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 maggio 2023) Il quotidiano(che in prima pagina dà spazio al solito Facci) nelle pagine interne dà conto delle aggressioni subite in giro per l’dai tifosi del Napoli. C’è chi festeggia e, come sempre in questi casi, c’è chi rosica. E offende, manco a dirlo. C’è da dire che gli episodi non sono tanti, del tutto isolati. Ma c’è chi ha colto l’occasione per offendere Napoli e i napoletani. E c’è anche chi è arrivato alle aggressioni. Aun gruppo di tifosi napoletani è stato per l’appunto aggredito intorno alla mezzanotte di mercoledì da alcune persone a volto coperto: un 24enne è stato colpito con una forte bastonata in testa e ha dovuto fare ricorso alle cure in ospedale, dove è stato giudicato guaribile in simile giorni. Un episodio simile si è verificato ad: alcune automobili dalle quali venivano ...