Da Milano a Leopoli in bicicletta | il progetto dell’artista bergamasca Laura Morelli

(Di sabato 6 maggio 2023) Bergamo. Il suo viaggio inda, in Ucraina, partirà con una risata collettiva. La giusta carica per, artista relazionale di 62 anni, originaria di Verdello, vissuta per 15 anni e Ghisalba ed ora trapiantata nel capoluogo lombardo. Il ritrovo è fissato per le 10.30 di domenica 7 maggio, Giornata mondiale della risata, in piazza Reale, poco distante da piazza Duomo, doveinforcherà la sua mountain bike e pedalerà attraverso l’Europa per raggiungere i luoghi della guerra: “È il mio gesto per la pace. È un viaggio nelle relazioni perché io mi offro e chiedo aiuto nella mia fragilità di donna, sola, con una certa età. Mi affiderò a chi incontrerò lungo la strada. Non per niente il miosi intitola La More, che richiama ...