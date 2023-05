(Di sabato 6 maggio 2023) Il Giro d'Italia numero 106 scatta in Abruzzo dalla Via Verde - Costa dei Trabocchi, che si snoda sul tracciato di una ferrovia dismessa: è un corridoio di 42 km che arriva sino ai confini con la ...

Il Giro d'Italia numero 106 scatta in Abruzzo dalla Via Verde - Costa dei Trabocchi, che si snoda sul tracciato di una ferrovia dismessa: è un corridoio di 42 km che arriva sino ai confini con la ...Dopo 22 anni dal prologo di Montesilvano, per la seconda volta nella storia, la regione vede la partenza della carovana rosa con la cronometro individuale di 19,6 chilometri daa ...IL COMMENTO TECNICO di Marco Rebagliati 1°tappa: Costa dei trabocchi Tudor ITT (- Ortona) Pronti, partenza, via! Si parte! 19,6 km a cronometro, buona parte di questi km in pianura ...

Da Fossacesia Marina a Ortona: guarda il percorso della prima tappa Gazzetta

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Signori, si parte! Scatta il Giro d’Italia numero 106, grande partenza in terra d’Abruzzo con una crono metro individuale da Fossacesia ad Ortona. per seguire la cronaca diretta dell’intera tappa a pa ...