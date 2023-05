Crozza-Meloni protagonista della sua nuova serie tv | “Nella prossima stagione vedremo di che so’ fiera”

(Di sabato 6 maggio 2023)puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizionei panni di Giorgiasuatelevisiva: “Sonodel più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni che ha fatto questo governo perché c’ha buttato dieci miliardi di euro Non sono dieci? Ah è vero… dieci era stato Renzi che avevo votato pure contro! Li avevo chiamati elemosine e invece ne aveva messi sei di più. Per nu parlare de Draghi, lui ne aveva messi 7 e ho votato contro anche lui. Vabbè dai… quisquiglie. Tre… due… uno… ciak!” – e continua elencando i presunti motivisua fierezza, nell’analisi finale ...

